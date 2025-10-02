Стармер: теракт в Манчестере был мотивирован ненавистью к евреям

Премьер Британии пообещал усилить безопасность еврейской общины

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британские власти усилят безопасность еврейской общины на фоне теракта в Манчестере, который был мотивирован ненавистью к евреям. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер после заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

"Сегодня утром в Йом Кипур, священный день для еврейской общины, подлец совершил теракт против евреев только потому, что они евреи. Он атаковал Британию из-за наших ценностей", - заявил глава правительства, выступая с обращением в резиденции.

"Я хочу сказать каждому еврею в нашей стране, что я знаю, как сильно вы напуганы. От лица всей страны я выражаю не только солидарность с вами, но и печаль в связи с тем, что вы вынуждены жить с этим страхом. Никто не должен испытывать его. Никто. Поэтому я обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы гарантировать безопасность, которую вы заслуживаете, начиная с более видимого присутствия полиции, которая защитит ваше сообщество", - подчеркнул Стармер.