Украинские националисты заявили о проблемах с добровольцами в рядах ВСУ

Националист Любомир Романюк рассказал, что при первой возможности украинцы уезжают за рубеж, а в тыловых частях отсиживаются тысячи "офицеров", которые получают миллионные выплаты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украинский националист Любомир Романюк заявил о нехватке добровольцев и контрактников в рядах ВСУ. Об этом Романюк рассказал украинскому изданию "Главком", выдержки из его интервью передали ТАСС в российских силовых структурах.

"Нет добровольцев и даже контрактников. Контракт по программе 18-24 года подписали единицы. Никто не хочет воевать в ВСУ. Альтернативы мобилизации не существует; инвалиды, вернувшиеся из ВСУ, никому не нужны. Многих увольняют из-за "слишком частных болезней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Романюк заявил, что при первой возможности украинцы уезжают за рубеж, а в тыловых частях отсиживаются тысячи "офицеров", которые получают миллионные выплаты.

Интервью Романюка также продублировала у себя на ресурсах депутат Рады Марьяна Безуглая, которая, подтвердила предположение российских силовиков, что создание корпусов нужно лишь для увеличения полковничьих и генеральских должностей.