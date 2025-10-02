Гутерриш разделяет позицию о необходимости реформировать структуру ООН

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что структуру и органы организации необходимо адаптировать к интересам стран мирового большинства

Редакция сайта ТАСС

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разделяет позицию, оглашенную ранее президентом РФ Владимиром Путиным, о необходимости реформировать структуру ООН. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ответ на вопрос ТАСС.

"Безусловно, генеральный секретарь также считает, что необходимо реформировать структуру ООН. Я не могу комментировать детали, поскольку не знаком с конкретными предложениями президента России. Но да, в целом его высказывания полностью совпадают с позицией генерального секретаря", - ответил Хак.

Ранее президент России подчеркнул, что структуру и органы ООН необходимо адаптировать к интересам стран мирового большинства.