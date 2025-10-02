Bloomberg: Мерц раскритиковал Орбана на саммите ЕС из-за мнения по Украине

По информации агентства, ссора произошла в ходе обсуждения мер, с помощью которых европейское сообщество может "лучше защитить себя от российских угроз" и оказать поддержку Киеву

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разошлись во мнениях по вопросам безопасности и поддержки Украины во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, ссора произошла в ходе обсуждения мер, с помощью которых европейское сообщество может "лучше защитить себя от российских угроз" и оказать поддержку Украине. Источники сообщили, что Мерц "обрушился с критикой" на Орбана и обвинил его в срыве обсуждения усилий по обеспечению безопасности блока.

Как отмечает агентство, конфликт является "очередным признаком недовольства ЕС" венгерским премьером, в то время как Будапешт накладывает вето на введение новых антироссийских санкций и выступает против вступления Украины в Евросоюз.

30 августа глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что Венгрия не позволит ЕС открыть основные главы переговоров с Украиной о вступлении, чтобы не допустить ее поспешного присоединения к сообществу. Министр рассказал, что на совещании с коллегами из стран Евросоюза в Копенгагене на него вновь было оказано сильное давление для того, чтобы Будапешт согласился на ускоренный прием Киева в ЕС.