Эксперт Махарадж: Европе пора понять важность интеграции с мировым большинством

Гендиректор Института экономических исследований при Технологическом университете Цване отметил, что Россия "продвигает объединительную повестку, основанную на взаимном уважении друг к другу"

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Странам Европы пора понять, что в их же интересах присоединиться к мировому большинству. Такое мнение ТАСС выразил гендиректор Института экономических исследований при Технологическом университете Цване Расиган Махарадж.

"Запад все больше отдаляется от мирового большинства. Я думаю, что в интересах европейцев осознать, что им необходимо присоединиться к этому мировому большинству", - сказал он.

Комментируя выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии, эксперт отметил, что российский лидер особое внимание уделил вопросу многополярности. "Приятно слышать, что Россия продвигает объединительную повестку, основанную на взаимном уважении друг к другу", - добавил Махарадж.