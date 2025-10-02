Женщина впервые возглавила MI-6

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Карьерная сотрудница британских спецслужб Блейз Метревели вступила в должность главы службы внешней разведки MI-6, став первой женщиной на данном посту. Как сообщила газета The Times, она приступила к исполнению своих обязанностей 1 октября, сменив в должности Ричарда Мура, возглавлявшего секретную службу на протяжении пяти лет.

Отмечается, что 48-летняя Метревели стала самым молодым руководителем в истории MI-6, которая ведет свой отсчет с 1909 года. Она начала работать во внешней разведке в 1999 году. Большую часть времени Метревели провела в различных точках на Ближнем Востоке. Газета добавила, что она свободно владеет арабским языком и жила в детстве в Саудовской Аравии.

По информации источников издания, новый руководитель MI-6 будет уделять особое внимание "восстановлению британского влияния на Ближнем Востоке". "Она будет в основном сосредоточена на этом. Будет очень интересно посмотреть, сможет ли Британия повлиять на ситуацию [в секторе Газа]. Мы оказались на обочине конфликта между Израилем и Газой", - сказал собеседник газеты.

The Times также отметила, что новый руководитель MI-6 "хорошо разбирается" в российской тематике. Кроме того, по данным газеты, Метревели, которая раньше возглавляла технологический департамент MI-6, намерена сделать спецслужбу более открытой и прозрачной, используя соцсети.

Метревели стала 18-м по счету руководителем MI-6 за всю историю организации. О ее назначении было объявлено на сайте британского правительства 15 июня. Тогда в канцелярии на Даунинг-стрит, 10 указали, что Метревели окончила Кембриджский университет, где изучала антропологию.

Позднее газета The Daily Mail, изучившая документы, хранящиеся в архивах германского города Фрайбург, сообщила, что дед Метревели Константин Добровольский был нацистским коллаборационистом из оккупированного немцами Чернигова по прозвищу Мясник. Согласно изданию, Добровольский лично принимал участие "в истреблении евреев около Киева".