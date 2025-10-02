TASR: Словакия получила 7 из 14 американских истребителей F-16 Block 70

Предстоит процесс технической приемки самолетов и затем на них начнут проводить учебно-тренировочные полеты, сообщило агентство

БРАТИСЛАВА, 3 октября. /ТАСС/. Словакия получила 7 из 14 закупленных американских истребителей F-16 Block 70. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

На военный аэродром Кухине близ города Малацки в западной части Словакии 2 октября вечером приземлились два истребителя F-16 Block 70 - один одноместный и один двухместный. Предстоит процесс технической приемки самолетов и затем, согласно агентству, на них начнут проводить учебно-тренировочные полеты.

Словакия в конце 2018 года заключила контракт на закупку 14 F-16 Block 70.