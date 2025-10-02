Додик заявил, что Путин хорошо знает ситуацию в Республике Сербской

Президент России считает обстановку сложной, добавил глава сербского энтитета

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (РС, энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что российский лидер Владимир Путин "очень хорошо знает ситуацию" в сербском энтитете и считает ее сложной.

"Мне приятно, что у меня была возможность с президентом России Владимиром Путиным обсудить хорошие, стабильные стратегические отношения. Путин очень хорошо знает ситуацию в Республике Сербской и считает ее сложной", - написал Додик в X по итогам переговоров с президентом РФ.

По его словам, на встрече лидеры "говорили об отношениях России и Республики Сербской и проанализировали то, что было сделано из ранее согласованного". "Я также поблагодарил президента Путина за возможность принять участие в заседании клуба "Валдай", - отметил лидер боснийских сербов.

Додик добавил, что Республика Сербская готовит доклад для Совета Безопасности ООН. "Его представит Россия, которая как гарант Дейтонского соглашения имеет право быть вовлеченной в этот процесс", - подчеркнул он.

По словам президента РС, Российская Федерация, председательствующая в СБ ООН, поддерживает принцип договоренности сторон в БиГ. "Недопустимо вмешательство во внутренние дела какой-либо страны, равно как и то, что до сих пор происходило путем вмешательства нелегитимного иностранца", - заключил Додик.

О ситуации в Боснии и Герцеговине

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Этому предшествовало постановление комиссии прекратить полномочия Додика в связи с приговором за игнорирование решений Шмидта. Глава РС ранее анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской.