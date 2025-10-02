Reuters: Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk

По информации агентства, имеющиеся запасы ракет предназначены для ВМС США и для других нужд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация вряд ли решит передавать Украине ракеты Tomahawk, возможны поставки Соединенными Штатами других боеприпасов большой дальности европейским союзникам для отправки Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников, "желание администрации [президента США Дональда] Трампа отправить Украине ракеты большой дальности Tomahawk может оказаться неосуществимым, поскольку имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и для других нужд". Как отмечается в публикации, источники "выразили сомнения в целесообразности предоставления [Киеву] крылатых ракет, дальность полета которых составляет 2,5 тыс. км".

"Американский чиновник подчеркнул, что нет нехватки этих надежных вооружений, которые военные часто используют для нанесения ударов по наземным целям, намекнув на то, что Киеву могут поставить другие варианты меньшей дальности", - отмечается в материале. Как добавил источник, "США могут рассмотреть возможность того, чтобы разрешить европейским союзникам приобретать другие вооружения большой дальности и поставлять их Украине, но вряд ли Tomahawk".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет Трамп. 14 июля американский лидер сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять " Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".