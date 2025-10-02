Трамп: шатдаун может привести к увольнениям и сокращению политпроектов

Президент США возложит на демократов вину за прекращение работы правительства и возможные сокращения

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предупредил, что временное прекращение работы правительства (шатдаун) может привести к увольнениям федеральных служащих и сокращению "любимых проектов" Демократической партии. Такое заявление он сделал в интервью каналу One America News на фоне продолжающегося бюджетного противостояния.

"Если шатдаун продлится некоторое время, могут быть увольнения, и это будет их [демократов] вина. А могут быть и другие вещи. Я имею в виду, мы можем сократить проекты, которые они хотели, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда", - сказал Трамп.

Он отметил, что многие могут подумать, что он сам хотел этого закрытия, но это не так. "Я этого не хотел, но многие так говорят, потому что мне позволено урезать то, что никогда не должно было быть одобрено в первую очередь, и я, вероятно, так и сделаю", - добавил президент.

Правительство США официально приостановило работу 1 октября после того, как Конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.