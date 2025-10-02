Венесуэла выразила протест против вторжения ВВС США в ее воздушное пространство

Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Соединенных Штатов провокацией, угрожающей национальному суверенитету

КАРАКАС, 3 октября. /ТАСС/. Венесуэла выразила решительный протест в связи с вторжением боевых самолетов США в воздушное пространство Боливарианской Республики. Об этом говорится в заявлении министерств обороны и иностранных дел Венесуэлы, опубликованном в Telegram-канале главы МИД страны Ивана Хиля Пинто.

"Министерства обороны и иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла осуждают и решительно отвергают незаконное вторжение боевых самолетов Соединенных Штатов Америки 2 октября 2025 года примерно в 75 километрах от берегов республики", - говорится в заявлении.

Вторжение, зафиксированное Командованием комплексной аэрокосмической обороны (CODAI), "представляет собой провокацию, угрожающую национальному суверенитету, противоречащую нормам международного права и Чикагской конвенции о международной гражданской авиации", подчеркивается в заявлении.

Боливарианская Республика потребовала от министра обороны США Пита Хегсета "немедленно отказаться от безрассудной, авантюрной и воинственной позиции, которая подрывает мир в Латинской Америке и Карибском бассейне и ставит под угрозу стабильность в регионе".

В заявлении министерств обороны и иностранных дел подчеркивается, что Венесуэла "не приемлет запугивания и агрессию со стороны какой-либо иностранной державы и будет в полной мере защищать свое право на суверенитет", а Национальные боливарианские вооруженные силы будут находиться в постоянной боевой готовности.