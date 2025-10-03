Белый дом из-за шатдауна отправит в неоплачиваемый отпуск около трети работников

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Белый дом намерен отправить в неоплачиваемые отпуска около трети своих сотрудников из-за частичной приостановки финансирования федерального правительства США (шатдауна). Об этом говорится в плане, опубликованном в четверг на его сайте.

Как следует из документа, временно не будут приходить на работу 554 из 1 733 сотрудников Белого дома. Остальные продолжат это делать.

Согласно плану, американское ведомство по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией, работу которого ранее курировал предприниматель Илон Маск, не будет затронуто принимаемыми в связи с шатдауном мерами. Все его 45 сотрудников продолжат работу. В Административно-бюджетном управлении Белого дома на службе останутся 437 из 530 сотрудников - больше, чем в каком-либо из подразделений Белого дома.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).