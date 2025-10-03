Лукашенко предложил ФРГ снимать пограничные барьеры и восстанавливать отношения

Президент Белоруссии напомнил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днем германского единства и предложил восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из наиболее значимых событий в истории современной Европы. "Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять. Необходимо мудро делать шаги навстречу друг другу", - говорится в поздравлении.

Президент обратил внимание, что Белоруссия решила продлить безвизовый режим для граждан стран ЕС, в том числе Германии. "Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений. Это будет непросто в нынешнее время, но полностью отвечает истинным интересам наших стран и народов", - отметил Лукашенко.

Он также пожелал народу Германии мира, счастья и благополучия.