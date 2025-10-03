Конгрессвумен Луна: у РФ и США нет причин не быть торговыми партнерами

Так член Палаты представителей американского Конгресса прокомментировала слова президента России Владимира Путина о желании российской стороны восстановить полноформатные отношения с Соединенными Штатами

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) считает, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения.

"Это должно произойти. Нет причин, по которым мы не можем быть с Россией отличными торговыми партнерами", - написала она в четверг в X. Так законодатель прокомментировала слова президента России Владимира Путина о желании российской стороны восстановить полноформатные отношения с США.

Глава российского государства на пленарной сессии "Валдая" заявил: "Мы видим, что сегодняшняя администрация США руководствуется прежде всего интересами своей собственной страны. Так, как она их понимает. Полагаю, что это рациональный подход". Тогда, продолжил Путин, и РФ оставляет за собой право руководствоваться своими национальными интересами. И среди них, по его словам, восстановление полноформатных отношений с США.

Согласно оценкам американских властей, товарооборот между Россией и США в 2024 году составил $3,5 млрд. Поставки из США в РФ оцениваются в $526,1 млн, из России в США - в $3 млрд. Падение показателей двусторонней торговли в последние годы связано, в частности, с масштабными ограничениями в этой сфере и другими санкциями, которые США ввели в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.