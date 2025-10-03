Washington Examiner: США готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы

По данным газеты, собранных сил достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американские войска, размещенные в Пуэрто-Рико, готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком и на фоне обвинений президента США Дональда Трампа в неэффективном противодействии наркокартелям. Об этом пишет газета Washington Examiner со ссылкой на военных аналитиков.

Эксперты утверждают, что собранных сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов, таких как порты и аэродромы на территории Венесуэлы. Издание подчеркивает, что Пентагон не особо скрывает подготовку к этим возможным операциям. Washington Examiner отмечает, что, согласно отчету Военного министерства США от конца августа, во время учений у берегов Виргинских островов отрабатывали десантную операцию и взятие аэродрома под контроль.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил решительный протест в связи с вторжением боевых самолетов США в воздушное пространство Боливарианской Республики, зафиксированное Командованием комплексной аэрокосмической обороны. Министр назвал такие действия провокацией, угрожающей национальному суверенитету и нарушающей нормы международного права.

5 сентября Трамп заверил, что Вашингтон не ведет речь о свержении правительства в Каракасе. 2 сентября он сообщил, что американские вооруженные силы в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля. По словам Трампа, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Мадуро выразил мнение, что республика подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.