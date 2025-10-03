Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую "на откуп" евробюрократам

Встреча лидеров прошла накануне на полях "Валдая"

Президент Республики Сербской Милорад Додик и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина не оставлять сербский энтитет "на откуп" бюрократам из Брюсселя, которые продолжают "душить" страну.

"Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил. Чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить", - рассказал Додик RT.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с Додиком на полях "Валдая" в Сочи.