Медведчук: у Запада нет понимания дальнейшего сценария украинского конфликта

Судьба народа этим странам совершенно безразлична, считает экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад не понимает, что делать с Украиной, и не удержит ее в своей орбите, считает глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Европа пытается откусить от Украины, но кусок, на который она нацелилась, проглотить не сможет в принципе", - написал он в своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Политик обратил внимание, что разговор о послевоенной судьбе Украины необычайно важен для народа страны, особенно после слов американского президента Дональда Трампа о том, что с помощью ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше".

"Подобные заявления говорят о том, что на коллективном Западе вообще нет четкого понимания дальнейшего сценария украинского конфликта", - продолжил он.

"Заявление Трампа поставило в тупик в первую очередь Киев. Когда у [главы офиса Владимира Зеленского Андрея] Ермака спросили, как украинская делегация на ассамблее ООН смогла так повлиять на мнение президента США, он вместо этого назвал "очень важной" позицию британского короля и премьер-министра Кира Стармера и "других людей", с которыми встречался американский лидер во время визита в королевство. То есть просто махнул рукой в сторону Лондона, очередной раз подтвердив, что Киев ничего не решает", - отметил Медведчук.

Получается, указал он, пока Вашингтон, Брюссель, Лондон, Берлин и Париж выясняют отношения, война будет продолжаться без какой-либо цели и внятного сценария со стороны коллективного Запада.

"Там судьба украинского народа совершенно безразлична, и лучший сценарий для коллективного Запада заключается в том, чтобы украинцев, как и россиян, вообще не было", - заявил политик.

"Украина и Россия исторически - одна страна, разделенная геополитическими интересами основных мировых игроков. Нынешняя Европа вцепилась в Украину, как Гитлер цеплялся за "новые колонии на Востоке". Но в результате западной деколонизации Украина должна войти в состав России, так как только в ее составе украинский народ обретет свое мирное будущее. Именно так объединили Германию, когда СССР отказался от поддержки ГДР", - заключил лидер "Другой Украины".