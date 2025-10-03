Задержанный властями Франции танкер Boracay возобновил движение
08:03
ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Задержанный ранее французскими властями танкер Boracay возобновил свой путь. Об этом свидетельствуют данные службы Marinetraffic, отлеживающей перемещение кораблей.
Кроме того, как сообщило Agence France-Presse (AFP), капитан танкера, являющийся гражданином КНР, вернулся на борт.
Ранее прокуратура Бреста начала расследование в отношении танкера, остановленного ВМС Франции, в связи с подозрением в нарушении морского права. AFP приводило два названия танкера - Pushpa и Boracay, он шел под флагом Бенина. Изначально расследование велось по факту возможного "отсутствия обоснования национальной принадлежности судна или флага" и "отказа подчиниться".