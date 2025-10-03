Эстония разработает систему защиты от дронов к концу 2027 года

Премьер-министр балтийской республики Кристен Михал указал, что первые ее компоненты внедрят в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Власти Эстонии намерены разработать систему по противодействию беспилотникам к концу 2027 года, первые ее компоненты внедрят в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр балтийской республики Кристен Михал.

"Стена дронов" - это приоритет. <...> Эстония разработает свои системы [по противодействию беспилотникам] к концу 2027 года, но первые решения мы внедрим уже в следующем году", - цитирует премьера пресс-служба эстонского правительства.

По его словам, для реализации проекта "стены дронов" потребуется сплоченность стран - участниц Европейского союза и финансовая поддержка.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.