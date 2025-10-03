Глава МВД Британии призвала отказаться от акций в поддержку Газы после теракта

Шабана Махмуд отметила, что следует сопереживать и проявить гуманность

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Пропалестинским протестующим в Великобритании следует на время отказаться от своих акций, чтобы полиция могла сосредоточиться на обеспечении безопасности еврейской общины после теракта в Манчестере. Об этом заявила глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд в интервью телеканалу Sky News.

"Я была сильно расстроена, увидев, что протесты состоялись прошлым вечером. Это абсолютно небританское и позорное поведение. Я бы хотела, чтобы эти люди просто сделали один шаг назад. Причины, по которым проходят эти протесты, остаются одними и теми же на протяжении длительного периода времени. Ситуация [в секторе Газа] не скоро изменится. Им следовало сделать шаг назад и дать сообществу, которое так сильно пострадало, один или два дня, чтобы переварить то, что случилось. Им следовало сопереживать и проявить гуманность", - сказала она.

В четверг вечером в Лондоне, Манчестере и других городах в Великобритании прошли акции протеста в поддержку флотилии "Сумуд", которая в середине сентября отправилась от берегов Туниса в сторону Газы с гуманитарной помощью. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг.

Согласно заявлению Скотленд-Ярда, в Лондоне по итогам протестной акции были задержаны 40 человек за нарушение условий проведения демонстрации или нападение на сотрудников полиции. 4 октября в британской столице запланирована демонстрация в поддержку пропалестинского движения Palestine Action, внесенного в список запрещенных организаций. Полиция Лондона попросила организаторов отказаться от этой акции, однако они ответили отказом, призвав сперва исключить Palestine Action из черного списка.