Эксперты в Швеции скептически отнеслись к возможности создания "стены дронов"

При дешевизне производства больших объемов БПЛА, которые могут быть использованы против НАТО, системы по их приземлению, которые нужны в большом количестве, стоят гораздо дороже самих беспилотников, отметили аналитики

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Военные и ученые Швеции скептически отнеслись к возможности создания по всей границе между ЕС и Россией "стены дронов", за которую выступают лидеры Евросоюза. Об этом сообщает телеканал SVT.

"Разумеется, мы должны создать заслон, однако это колоссальная проблема", - считает начальник центра беспилотных систем ВС Швеции в Карлсборге Микаэль Гуннерек. Для создания надежной защиты необходимо большое количество соответствующих систем, но даже, к примеру, израильская система ПВО "Железный купол" при небольшой территории страны не является полностью непроницаемой.

"Я рассматриваю создание "стены дронов" больше как собирательный термин, чтобы найти совместную способность справляться с картиной угроз, которую мы наблюдаем, поскольку как именно это сделать, я не знаю", - сказал подполковник и руководитель проекта ВС по развитию дронов Пер Ульссон. По его словам, для обнаружения вражеских БПЛА по всей 1600-километровой границе с Россией можно установить множество мачт, однако главная проблема в том, как эти дроны приземлить.

Эксперты указали, что при сравнительной дешевизне производства больших объемов БПЛА, которые могут быть использованы против НАТО и Европы, системы по их приземлению, которые также нужны в большом количестве, стоят гораздо дороже самих беспилотников. Научный сотрудник Института исследований всеобъемлющей обороны Ларс Форсель подчеркнул, что эффективные системы для приземления беспилотников есть, но они имеют ограниченный радиус действия и поэтому из должно быть много, а "это огромные затраты". "Но самая большая проблема - найти людей, которые будут всем этим управлять, обучить их, оснастить и обеспечить территорию, где будут размещены все эти системы", - указал он. Форсель не верит в возможность создания полностью непроницаемого антидронового заслона. По его словам, неважно, идет ли речь о БПЛА или о чем-то другом: в любом случае нападающий всегда будет на шаг впереди, поскольку невозможность обеспечения стопроцентной защиты заложена в природе вещей.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство стран ЕС будет "решительным и единым". Проект "стены дронов" является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.