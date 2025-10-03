Додик: через два года лидеры Европы будут стоять в очереди в Кремль

Президент Республики Сербской заявил, что рад возможности обсудить "хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения"

СИРИУС /федеральная территория/, 3 октября. /ТАСС/. Президент Республики Сербской (РС) (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что через несколько лет в Кремль будет невозможно пройти из-за очереди выстроившихся европейских лидеров.

"Я уже много чего пережил и почувствовал на себе со стороны западных структур. Например, так называемый суд, который установили у нас в стране, запретил мне политическую деятельность, а администрация [экс-президента США Джо] Байдена ввела санкции как против меня, так и против моих сотрудников. Что мы будем делать? Мы всегда боролись за справедливость и продолжим это делать, и считаем, что справедливость - это самое главное. Что же сделают они? Я думаю, что через два года мы увидим целую очередь, которая выстраивается в Кремле, и я даже не смогу через нее пройти", - сказал президент журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию со стороны Европы он ожидает на свои заявления о России.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком на полях "Валдая" в Сочи. Додик отметил, что рад возможности обсудить "хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения". Он также подчеркнул, что российский лидер "очень хорошо знает ситуацию" в сербском энтитете и считает ее сложной.

О ситуации в Боснии и Герцеговине

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитеты): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории) и Республики Сербской (около 49%), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), которого назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран комитета решили назначить Кристиана Шмидта (Германия) новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, Россия и Китай не признают его легитимность.

ЦИК Боснии и Герцеговины назначил досрочные выборы президента Республики Сербской на 23 ноября. Этому предшествовало постановление комиссии прекратить полномочия Додика в связи с приговором за игнорирование решений Шмидта. Глава РС ранее анонсировал проведение 25 октября референдума о доверии руководству Республики Сербской.