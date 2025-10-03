В Душанбе представили план мероприятий Года охраны здоровья в СНГ и его эмблему

Около 90 различных мероприятий будет организовано в странах Содружества в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 3 октября. /ТАСС/. Порядка 90 различных мероприятий будет организовано в странах Содружества Независимых государств (СНГ) в 2026 году в рамках Года охраны здоровья в СНГ. Об этом стало известно на 38-м заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в Душанбе, участники которого заслушали доклад председателя экспертной группы по разработке плана мероприятий по подготовке и проведению Года охраны здоровья, представителя Белоруссии Александра Семенова.

По его словам, в работе над составлением плана приняли участие министерства здравоохранения государств - участников СНГ, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран Содружества, секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ, руководители профильных базовых организаций Содружества, а также комиссии и рабочие группы самого Совета.

План, который был утвержден в сентябре на заседании Совета глав правительств стран СНГ в Минске, предусматривает проведение около 90 мероприятий по 10 основным направлениям. "Акцент сделан на профилактике неинфекционных заболеваний, развитии первичной медико-санитарной помощи, обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и реагировании на чрезвычайные ситуации, внедрении инновационных технологий, в том числе цифровых, в сфере здравоохранения", - сказал Семенов.

Помимо этого, особое внимание в плане уделено повышению квалификации медицинских кадров, реализации совместных обучающих научно-образовательных инициатив, а также предполагается организация конкурса молодых лидеров - организаторов здравоохранения и научно-практических конференций, симпозиумов и выставок.

"Реализация [плана мероприятий] позволит консолидировать наши усилия в деле сохранения и укрепления здоровья граждан, наладить системный обмен передовыми практиками и научными достижениями, провести совместные инициативы и усилить международное взаимодействие как внутри СНГ, так и в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения", - подчеркнул Семенов.

Эмблема Года охраны здоровья

Кроме этого, министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода представил участникам заседания эмблему Года охраны здоровья в СНГ, которую разработало ведомство.

"В основу эмблемы положена эмблема Содружества Независимых государств. Представленный вашему вниманию логотип, символизирующий заботу о здоровье, человечность и единство государств - участников СНГ. В центре [эмблемы] - сердце как символ жизни, а окружение [сердца] руками символизирует поддержку и защиту. Цветовая палитра зеленого цвета символизирует заботу о развитии и доверие", - сказал он.

Абдуллозода отметил, что эту эмблему предлагается использовать в официальных документах мероприятий, связанных с проведением Годы охраны здоровья в СНГ, и на официальных сайтах стран Содружества. Участники заседания утвердили эмблему.

Заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ проходит в Душанбе в рамках председательства Таджикистана в органах Содружества в 2025 году. В мероприятии принимают участие министры здравоохранения Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Они обсудят около 30 вопросов, в том числе возможности использования ИИ в диабетологии, противодействие онкологическим заболеваниям и придание статуса базовых организаций СНГ ряду медицинских учреждений.