Против протестующих в столице Мадагаскара применили слезоточивый газ

По информации L'Express de Madagascar, тысячи людей, в том числе представители оппозиции возобновили антиправительственные протесты по призыву общественного движения "Поколение Z"

ХАРАРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Силы правопорядка применили гранаты со слезоточивым газом для разгона толп манифестантов, которые пытаются пройти к центру столицы Мадагаскара. Тысячи людей, в том числе представители оппозиции возобновили антиправительственные протесты по призыву общественного движения "Поколение Z", сообщила газета L'Express de Madagascar.

По данным портала 2424.mg, Национальный смешанный оперативный штаб, куда входят представители армии, жандармерии и полиции, заявил, что совместные патрули сил правопорядка взяли под контроль стратегически важные точки четырехмиллионного мегаполиса и не допустят незаконных собраний. Штаб призвал население избегать участия в противоправных акциях и провокациях, направленных на подрыв общественной безопасности.

Оппозиционное объединение политических партий "Солидарность" во главе с экс-президентом страны Марком Равалумананой приняло решение поддержать антиправительственные выступления и принять активное участие в манифестациях, отказавшись от дискуссий в парламенте по поводу возможных кандидатур нового премьер-министра. Цель - усилить давление на власти.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе отставки правительства и главы государства. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы.

29 сентября президент Радзуэлина объявил об отставке премьера и всего кабинета. Он признал, что движение "Поколение Z" выступает за обеспечение основных прав граждан, и осудил частые перебои с водой и электричеством. Президент пообещал создать правительство с участием "всех патриотически настроенных малагасийцев, которые не замешаны в коррупции и полны решимости служить народу, а также обладают соответствующим опытом и способностями добиваться перемен в стране". Глава государства выразил готовность к диалогу и переговорам с участниками выступлений, однако отказался уйти в отставку в угоду требованиям протестующих.