Отказавшийся отвечать на вопрос о Крыме литовский министр заявил об отставке

Игнотас Адомавичюс отметил, что принял это решение ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать

Редакция сайта ТАСС

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс © Страница Игнотаса Адомавичюса в социальной сети

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс, ранее отказавшийся дать прямой ответ на вопрос журналистки о принадлежности Крыма, заявил, что решил уйти с занимаемой должности.

"Ради семьи и с учетом позиции общества, чтобы не разваливать правительство, а помочь ему работать, могу сказать - я ухожу с поста министра культуры", - приводит его слова портал Delfi. Адомавичюс отметил, что он и члены его семьи в последнее время "не чувствуют себя в безопасности на улице".

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала главу Минкультуры покинуть пост.

Адомавичюс получил министерский портфель в кабмине Ругинене в конце сентября. После этого балтийскую республику охватила цепная реакция отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Демарши культурного сообщества связаны с недовольством назначением Адомавичюса. Чиновника считают некомпетентным в сфере культуры, так как до назначения он занимался бизнесом, в последнее время был директором макаронной фабрики.