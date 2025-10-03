Истребители и фрегат Дании участвуют в операции НАТО на востоке альянса

Продолжительность участия датских истребителей в операции "постоянно оценивается в соответствии с конкретными оперативными потребностями"

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Дания поддержит операцию НАТО "Восточный часовой" двумя истребителями F-35 и фрегатом. Истребители находятся в состоянии боевой готовности на авиабазе Скридструп, откуда "будут оказывать поддержку Польше и восточному флангу НАТО, внося вклад в возможную оборону границы с Россией и Белоруссией", сообщается в пресс-релизе вооруженных сил королевства.

Истребители также будут участвовать "в обеспечении готовности к отражению атак, противовоздушной обороне и наблюдении за морской поверхностью". Фрегат Niels Juel с вертолетом Seahawk будет патрулировать Балтийское море.

Продолжительность участия датских истребителей в операции "постоянно оценивается в рамках НАТО и в соответствии с конкретными оперативными потребностями", фрегат останется "под датским командованием".

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс начинает операцию "Восточный часовой" для укрепления позиций организации на восточном фланге после инцидента с нарушением БПЛА польского воздушного пространства. Рютте уточнил, что операция будет запущена "в ближайшие дни", в ней примут участие, в частности, Дания, Франция, Великобритания и ФРГ.