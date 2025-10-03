Армия Израиля сообщила о ликвидации 20 вооруженных радикалов на юге Газы

После удара с воздуха были обнаружены несколько террористов, пытавшихся использовать детей из Газы в качестве живого щита, отметили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали в гуманитарной зоне на юге сектора Газа отряд из 20 вооруженных радикалов из движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля ликвидировали вооруженный террористический отряд ХАМАС, состоявший примерно из 20 террористов, пытавшихся атаковать жителей Газы в гуманитарной зоне на юге сектора Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "после удара с воздуха были обнаружены несколько террористов, пытавшихся использовать детей из Газы в качестве живого щита". "Террористы были ликвидированы через несколько минут", - продолжили в ведомстве, отметив, что "непричастным гражданским лицам ущерба нанесено не было".