Киев выдаст новые разрешения Варшаве на эксгумацию жертв Волынской резни

Власти Украины в ноябре 2024 года приняли решение разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный в 2017 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украина в скором времени выдаст новые разрешения Польше на поиск и эксгумацию жертв Волынской резни, сообщил украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

"Надеемся, что работы будут продолжаться и в других местах, по которым обратилась украинская и польская стороны. Украинская сторона к этому готова и выдаст разрешения в ближайшее время", - цитирует его агентство Укринформ. По его словам, будут предоставлены разрешения на поисково-эксгумационные работы, в частности, в Гуте Пеняцкой Львовской области, а также в селе Углы Ровненской области.

Власти в Киеве в ноябре 2024 года приняли решение разблокировать процесс перезахоронения погибших в ходе Волынской резни поляков, приостановленный в 2017 году. Первыми после этого были возобновлены эксгумационные работы в Тернопольской области.

В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (ОУН-УПА, запрещена в РФ). С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.