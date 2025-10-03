На Украине хотят конфисковать имущество белорусского завода "Гомсельмаш"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Украины инициировало процесс конфискации имущества одного из крупнейших белорусских производителей сельскохозяйственной техники - холдинга "Гомсельмаш".

"Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении к ОАО "Гомсельмаш" санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 закона "О санкциях" (конфискация имущества - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте Минюста.

В ведомстве уточнили, что к взысканию заявлены корпоративные права на ООО "Торговый дом "Гомсельмаш-Украина", ООО "Торговый дом МТЗ-Беларусь-Украина", а также имущественные права на торговые марки.

10 марта 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции.

Также украинские власти вводят санкции против граждан и юридических лиц из третьих стран, в том числе Белоруссии, в "вину" которым ставится сотрудничество с Россией. Санкции против "Гомсельмаша" были введены в мае 2023 года.