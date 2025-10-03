Sky: заместителя Стармера освистали на акции памяти жертв теракта в Манчестере

Телеканал сообщил, что собравшиеся выкрикивали "позор вам" в адрес Дэвида Лэмми

ЛОНДОН, 3 октября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Дэвид Лэмми был освистан во время выступления перед еврейской общиной на акции памяти жертв теракта в Манчестере. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что собравшиеся выкрикивали "позор вам" в адрес Лэмми. Один из присутствующих посоветовал министру, выступавшему под проливным дождем, "убираться в Палестину и оставить в покое" представителей еврейской общины. Ранее Лэмми заверил, что правительство королевства выплатит финансовую компенсацию семьям пострадавших.

21 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Он добавил, что в будущем палестинское радикальное движение ХАМАС не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной, и анонсировал введение новых санкций против членов движения.

Реакция сирийской общины на теракт

Семья нападавшего - 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения Джихад аль-Шами аль-Шами распространила заявление, в котором осудила "отвратительные действия, направленные против мирных, невинных граждан". "Мы полностью дистанцируемся от этого нападения и выражаем глубокое удивление и сожаление в связи с произошедшим. Наши сердца и мысли с жертвами и их семьями", - сказано в нем.

В свою очередь в организации Syrian British Consortium, объединяющей проживающих в Великобритании сирийцев, отметили, что Джихад аль-Шами не был известен членам их общины. "Мы пришли в ужас из-за этого нападения. Мы солидарны с нашими еврейскими соседями в минуту скорби, - говорится в заявлении. - На данном этапе никто из нашего сирийского сообщества - как в Манчестере, так и за его пределами - не смог идентифицировать человека, совершившего нападение, или подтвердить личное знакомство с ним". В организации выразили надежду, что теракт не приведет к насилию в отношении "сирийцев, мусульман или мигрантов" и не станет причиной для запрета на проведение акций против действий Израиля в секторе Газа.

В пятницу в связи с терактом были приспущены флаги Великобритании на зданиях канцелярии Стармера на Даунинг-стрит, 10 и Вестминстерского дворца, где располагается парламент. По информации газеты The Guardian, 4 октября в память о жертвах теракта футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" проведет минуту молчания перед началом игры с "Сандерлендом". Кроме того, футболисты наденут траурные повязки.