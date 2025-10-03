Армянская церковь назвала приговор архиепископу Микаелю политической местью

В ААЦ также назвали приговор несправедливым

ЕРЕВАН, 3 октября. /ТАСС/. Решение суда общей юрисдикции Еревана приговорить главу Ширакской епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна к лишению свободы на два года является свидетельством политической мести, грубо нарушающей принцип свободы слова и вероисповедания. Об этом заявила Армянская апостольская церковь (ААЦ).

3 октября суд, "продолжая нарушать основополагающие принципы правосудия, приговорил архиепископа Микаеля Аджапахяна к двум годам лишения свободы", говорится в заявлении. "Несправедливый приговор <...> - очередное свидетельство политической мести, грубо нарушающей принцип свободы слова и вероисповедания, запрета дискриминации и бросающей прямой вызов демократическому общественному строю", - отметили в ААЦ.

В Армянской церкви уверены, что с самого начала было очевидно, что уголовное преследование, возбужденное в отношении главы Ширакской епархии, имеет политическую подоплеку и является ярким проявлением антицерковной кампании властей. В ААЦ пообещали добиться "восстановления законных прав архиепископа Микаеля".

Ранее Ереванский суд признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаеля Аджапахяна виновным в публичных призывах к свержению власти в Армении и приговорил его к двум годам лишения свободы. Вердикт зачитала судья уголовного суда общей юрисдикции по городу Еревану Армине Меликсетян. Мера наказания будет обсуждаться на дополнительном судебном заседании 29 сентября.

26 июня стало известно, что генеральная прокуратура возбудила против архиепископа Микаеля Аджапахяна уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя. Он был задержан 27 июня, а уже 28 июня решением суда общей юрисдикции заключен под стражу сроком на два месяца. Архиепископ Микаель вины не признает.

15 августа стартовал судебный процесс в рамках данного уголовного дела, в ходе которого судья Меликсетян продлила срок содержания обвиняемого под стражей на 10 дней. На заседании 2 сентября арест священнослужителя был продлен еще на один месяц.