ВСУ переводят учебный центр из Черниговской области после ракетного удара

В Сухопутных войсках Украины также отметили, что по факту инцилента назначено служебное расследование

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Военнослужащих учебного центра ВСУ в Черниговской области на севере Украины переводят в другие регионы после ракетного удара по полигону, в результате которого были погибшие и раненые. Об этом сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

Эти меры принимаются после удара по полигону в поселке Гончаровском 24 сентября. "Произошел случай гибели личного состава в Гончаровском центре подготовки подразделений, куда нанесли ракетный удар, в результате которого погибли и получили ранения военнослужащие, - говорится в ответе командования на запрос издания "Общественное. Новости". - [Военных] поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий".

В Сухопутных войсках также отметили, что по данному факту назначено служебное расследование. "Виновных привлекут к ответственности согласно действующему законодательству", - заявляет командование.

24 сентября Сухопутные войска сообщили о комбинированном ударе по одному из своих учебных центров, признав, что из-за точного попадания избежать потерь среди личного состава не удалось. Позже выяснилось, что учебный центр расположен в Черниговской области. В российских силовых структурах сообщали ТАСС, что потери ВСУ после российского удара по Черниговской области составили около 300 человек.

С начала лета Сухопутные войска Украины неоднократно сообщали об ударах по их учебным центрам. 1 июня 12 украинских военнослужащих погибли, еще более 60 получили ранения в результате ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений в Днепропетровской области. 4 июня сообщалось об ударе по учебному подразделению в Полтавской области. 22 июня Сухопутные войска также заявляли о ракетном ударе по их тренировочному полигону, в результате трое военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения. 12 августа снова сообщалось об ударе по учебному подразделению, в результате которого погиб как минимум 1 военнослужащий, не менее 11 получили ранения. Местоположение подразделения не раскрывалось.

На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце июля потребовал перевести обучение военных ВСУ под землю. Уже в начале сентября он заявил, что часть тренировочных центров в полном составе переместилась под землю.