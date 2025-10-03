NYT: Бессент накричал на министра экономики Украины на переговорах в феврале

Во время видеозвонка министр финансов США, повысив голос, сказал Юлии Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять американские условия сделки, иначе переговоры будут закончены

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент во время обсуждения сделки по полезным ископаемым в конце февраля накричал на Юлию Свириденко, которая занимала пост министра экономики Украины, а сейчас является премьер-министром. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их словам, во время видеозвонка Бессент, повысив голос, сказал Свириденко, что у нее есть шесть минут, чтобы принять американские условия сделки, иначе переговоры будут закончены. Сама Свириденко впоследствии отрицала, что разговор был напряженным.

Кабинет министров Украины 1 мая опубликовал текст подписанного с США соглашения по недрам. 12 мая оно было ратифицировано. После подписания документа Свириденко сообщила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. По ее словам, США и Украина будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предусматривает прямых долговых обязательств Киева перед Вашингтоном. На протяжении первых 10 лет работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Инвестиции будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.