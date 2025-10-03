Реклама на ТАСС
ГлавнаяВ мире

На Украине будут автоматически списывать со счетов долги по налогам

Государственная налоговая служба анонсировала запуск новой системы взыскания долгов по налогам в стране для всех
Редакция сайта ТАСС
17:55

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Государственная налоговая служба (ГНС) Украины сообщила, что со счетов граждан будут принудительно списывать налоговые долги в автоматическом режиме.

Ведомство анонсировало запуск новой системы взыскания долгов по налогам в стране для всех - бизнеса и населения. "ГНС разработала и сейчас тестирует программное обеспечение для более эффективной работы с налоговым долгом. Новая система предусматривает усовершенствованное информационное взаимодействие между ГНС, Казначейством и поставщиками платежных услуг. Это обеспечит принудительное списание средств со счетов должников в электронной форме в автоматическом режиме через систему электронных платежей Нацбанка", - говорится в сообщении на сайте.

Ранее в Киеве признавали, что в бюджете на 2025 год не хватает 300 млрд гривен ($7,28 млрд по курсу Нацбанка Украины) на выплаты военнослужащим. Дыра в бюджете на 2026 год составляет $18 млрд, которые правительство надеется закрыть за счет европейских партнеров.

Украина уже несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство. 

