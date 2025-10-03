ČTK: в аэропорту Праги принимают меры безопасности из-за угрозы БПЛА

Согласно агентству, об угрозе сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке

ПРАГА, 3 октября. /ТАСС/. Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА. Со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Денису Гейтманкову об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений", - отметила пресс-секретарь.

Согласно агентству, об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Как следует из сообщения, он заявил о направленных "многочисленных дронах".

Полиция проверяет эту информацию и принимает необходимые меры безопасности по защите аэропорта, которые в данный момент носят чисто профилактический характер. Если угроза подтвердится, то, согласно агентству, немедленно будут закрыты воздушное пространство над ним и ведущие к нему дороги.