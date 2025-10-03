На Украине ограничили доступ к данным о предприятиях ВПК

Этот шаг был сделан по запросу украинских оружейников, отметила премьер страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что в стране ограничили доступ к данным о предприятиях военно-промышленного комплекса.

"Правительство приняло решение ограничить доступ к данным о предприятиях ВПК из публичных реестров, в частности об их местонахождении и производственных мощностях", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, этот шаг был сделан по запросу украинских оружейников. "Заложили предохранители, чтобы норма касалась именно оборонных производителей и именно во время действия военного положения", - добавила глава кабмина.