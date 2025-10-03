В ФРГ десятки тысяч человек участвовали в акциях против поставок оружия Украине

Некоторые участники пришли с флагами России и плакатами, на которых содержались призывы к миру с РФ и Китаем, а также были изображены матрешки

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Десятки тысяч человек в различных городах Германии в День германского единства приняли участие в демонстрациях за мир и против поставок оружия Украине и Израилю, а также размещения американских ракет на территории ФРГ.

Массовая манифестация прошла в Берлине. По данным местной полиции, в акции приняли участие порядка 7,5 тыс. человек, однако организаторы говорили о 20 тыс. участников. Митинг, как сообщает корреспондент ТАСС, начался на площади Бебельплац в районе Митте, недалеко от кафедрального собора, затем участники прошли маршем по центральным улицам Берлина и вернулись обратно. В руках манифестанты держали голубые флаги с голубем мира, плакаты и транспаранты с призывами к миру, дипломатии, против наращивания вооружений и поставок оружия Украине и Израилю. Некоторые участники пришли с флагами России и плакатами, на которых содержались призывы к миру с Россией и Китаем, а также были изображены матрешки.

Помимо критики экспорта оружия и предлагаемого восстановления воинской повинности, демонстранты требовали от правительства Германии активного изменения политического курса. Они призвали прекратить наращивание вооружений, остановить поставки оружия в зоны военных конфликтов и прекратить размещение американских ракет средней дальности в ФРГ. Они особо подчеркнули необходимость политики разрядки. По данным берлинской полиции, демонстрация прошла без серьезных инцидентов.

По видеосвязи перед собравшимися выступил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. Он назвал "забавными" утверждения властей ФРГ о невозможности ведения диалога с Россией. При этом экономист указал на многочисленные нарушения предыдущих договоренностей с РФ странами Запада. В то же время Сакс вновь обвинил западных лидеров в разжигании войн, в том числе конфликта на Украине.

Крупная демонстрация за мир и против наращивания вооружений также прошла в Штутгарте на юго-западе Германии. В ней приняла участие внешнеполитический эксперт германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен. "Сегодня в Штутгарте царит фантастическая атмосфера: вместе с Марго Кессманн и более 15 тыс. человек на мирной демонстрации на Шлоссплатц! За мирную, социальную и нейтральную Германию - вместо воинственности", - написала Дагделен в X.

В манифестациях приняли участие люди самых разных возрастов и национальностей. Среди них было много сторонников партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая выступает за отмену антироссийских санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, а также некоторых сторонников Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

О дате

ФРГ 3 октября отмечает 35-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германии. Основные торжества при участии руководства страны проходят в этом году в административном центре земли Саар - Саарбрюккене.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.