Al Jazeera: ХАМАС передал посредникам ответ на предложение Трампа по Газе
Редакция сайта ТАСС
19:25
обновлено 19:33
ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на предложенный президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в группировке.
"Движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план президента Трампа", - сказал собеседник телеканала, не уточнив деталей.