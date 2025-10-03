Бывший разведчик США назвал новые шаги по Украине попыткой надавить на Россию

В случае какого-либо просчета, последствия будут очень серьезными, считает экс-сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Новые шаги американской администрации по Украине, скорее всего, представляют собой попытку оказания давления на Москву. Такую точку зрения высказал ТАСС бывший вице-председатель Национального совета Соединенных Штатов по разведке Грэм Фуллер, комментируя рассмотрение возможности поставок США крылатых ракет Tomahawk Украине, а также публикацию о предоставлении Вашингтоном Киеву данных для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России.

"Это может быть формой оказания давления на [президента России Владимира] Путина", - полагает американский аналитик. Он в прошлом находился на оперативной работе по линии ЦРУ США в Турции, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане и Гонконге. В общей сложности Фуллер проработал в разведке и Госдепартаменте США порядка 27 лет, в том числе в качестве резидента ЦРУ в Кабуле. "Действительно считаю, что тут есть элементы торга. Должен сказать, что это очень опасный торг. Если будет какой-то просчет, то мы столкнемся с очень серьезными последствиями", - сказал отставной американский разведчик, который после ухода с госслужбы занимался, в частности, преподавательской и исследовательской деятельностью. Не исключено, полагает он, что Трамп "в настоящее время оценивает, насколько далеко может зайти, чтобы показать Путину, что настроен очень серьезно".

Вместе с тем Фуллер подчеркнул, что на мировой политической сцене есть понимание того, что некоторые резонансные внешне- и внутриполитические заявления Трампа не следует "воспринимать как истину в последней инстанции", что они в действительности могут быть адресованы даже не столько его визави за рубежом, сколько единомышленникам и оппонентам в самих Соединенных Штатах и на Западе в целом. "Думаю, имеется очень важное понимание психологии Трампа, означающее, что многие их этих его неожиданных высказываний, кажущихся безответственными или непродуманными, необязательно нужно воспринимать как истину в последней инстанции. И, более того, означающее, что они могут быть адресованы прежде всего психологически Путину, но также союзникам и в действительности противникам Трампа на Западе", - заявил Фуллер.

Кроме того, он охарактеризовал Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова как "двух самых выдающихся государственных деятелей в мире". "Нет никого, равного им по масштабу, опыту, мастерству, пониманию мирового сообщества. <...> Думается, что у них обоих имеется хорошее понимание психологии Трампа", - добавил бывший заместитель главы Национального совета по разведке США.