Экс-чиновник разведки США: Трамп устраняется от конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов разрывает связку с Европой и оставляет решение конфликта ЕС, считает бывший вице-председатель Национального совета по разведке Грэм Фуллер

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп фактически самоустраняется от конфликта на Украине, разрывая связку с Европой. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер.

"Они знают, что Трамп, по сути, заявил: речь идет об их войне на Украине, а США будут щедро продавать им оружие, американское оружие, но они предоставлены сами себе - "это ваша война, ребята, и удачи", - сказал, имея в виду европейцев, американский аналитик. Он в прошлом находился на оперативной работе по линии ЦРУ США в Турции, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане и Гонконге. В общей сложности Фуллер проработал в разведке и Госдепартаменте США около 27 лет, в том числе в качестве резидента ЦРУ в Кабуле. "Так что [среди высших должностных лиц в Европе] есть ощущение отчаяния", - убежден отставной американский разведчик, который после ухода с госслужбы занимался, в частности, преподавательской и исследовательской деятельностью.

"У Дональда Трампа инстинктивно нет симпатий к Европе и к "семи гномам", которые занимают в ней руководящие посты", - считает Фуллер. "Я не стану называть их лидерами", - отметил бывший заместитель главы Национального совета по разведке США, говоря о нынешнем поколении европейских государственных деятелей. У них "очень недолговечная политическая жизнь", полагает Фуллер. По его оценке, и у канцлера Германии Фридриха Мерца, и у президента Франции Эмманюэля Макрона, и у премьера Великобритании Кира Стармера "большие неприятности".

В целом, с точки зрения Фуллера, Европа превратилась в "самую опасную силу в мире", если учитывать ее "провоцирующую военные конфликты природу". Это особенно применимо к Великобритании, которая "так и не оправилась от потери своей империи, так и не отошла от своей русофобии", подчеркнул бывший американский разведчик. На его взгляд, Соединенное Королевство решило, что оно станет "новым наездником на американской имперской лошади, сможет диктовать Америке, куда двигаться и что делать".