Die Weltwoche: посол Украины пытается добиться отмены выступления Нетребко

Ирина Венедиктова давит на власти Цюриха, попытки поговорить с руководством театра оказались безуспешными

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 3 октября. /ТАСС/. Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова пытается добиться отмены выступлений российской певицы Анны Нетребко в Цюрихском оперном театре. Ряд членов горсовета назвал эти попытки дешевыми, пишет швейцарский журнал Die Weltwoche.

По его информации, после безрезультатного письменного обращения к руководству театра и неудачной личной беседы с его представителями Венедиктова теперь пытается оказать давление на членов городского совета Цюриха.

Члены городского совета, с которыми побеседовал журнал, назвали действия Венедиктовой "дешевыми" и "надуманной глупостью".

Ранее стало известно, что Нетребко вернется на сцену Цюрихского оперного театра в роли Леоноры в постановке оперы Джузеппе Верди "Сила судьбы". В марте российская сопрано вернулась на сцену Римской оперы, приняв участие в новой постановке оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.

В начале марта 2022 года пресс-служба Metropolitan Opera сообщила об отмене выступлений российской оперной певицы из-за ситуации вокруг Украины. Как пояснил тогда директор театра, Нетребко не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки" руководства РФ в свете проведения СВО. В 2024 году концерт Нетребко в швейцарском Люцерне был отменен по запросу местных властей, которые опасались угрозы общественному порядку, поскольку выступление дивы должно было проходить неподалеку от места проведения намеченной на середину июня в Бюргенштоке конференции по Украине.