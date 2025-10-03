NYT: суд в США приговорил рэпера P. Diddy более чем к 4 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Суд в Нью-Йорке приговорил американского рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс) более чем к 4 годам тюремного заключения за транспортировку людей для занятия проституцией. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Защита Комбса просила о 14 месяцах тюремного срока. Прокуратура настаивала на более чем 11 годах лишения свободы. Суд счел, что срок в 11 лет "не является целесообразным", и постановил, что 55-летний продюсер должен будет провести под стражей 50 месяцев и выплатить штраф в размере $500 тыс.

В сентябре прошлого года P. Diddy был взят под стражу в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. С 2023 года он несколько раз обвинялся в насилии и шантаже. Наибольший резонанс возник после подачи в суд иска бывшей девушкой рэпера - певицей Кассандрой Вентурой.

В июле этого года жюри присяжных признало рэпера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией, вместе с тем посчитало, что он невиновен в более тяжких преступлениях, грозивших ему пожизненным заключением - вымогательстве и торговле людьми.