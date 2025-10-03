Задержанный украинским ТЦК оператор австрийского вещателя ORF обратился в суд

Гражданина Украины Андрея Непоседова задержали несмотря на то, что он еще в 2022 году добровольно вступил в ряды ВСУ и получил ранение

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Оператор австрийского национального вещателя ORF Андрей Непоседов, которого в сентябре задержали сотрудники военкомата на Украине, отстаивает свои права в суде. Об этом сообщило издание "Страна".

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Тернопольской области задержали оператора, имеющего гражданство Украины, 6 сентября, когда его направили в Тернополь для проведения съемок. 10 сентября ORF потребовал от Украины незамедлительно отпустить задержанного, 13 сентября его освободили.

Как сообщает "Страна", Непоседов отстаивает свои права в суде и уже одержал первую победу - суд постановил открыть уголовные производства против ТЦК, а также полиции Тернопольской области за бездействие при незаконном задержании. Уточняется, что официальные документы Непоседова подтверждали, что он уволен из ВСУ, но сотрудники ТЦК проигнорировали этот факт и пытались его мобилизовать. Оператор еще в 2022 году добровольно вступил в ВСУ и получил ранение.

"Страна" также поговорила с женой оператора Александрой, которая рассказала, что в ТЦК его удерживали несколько суток без объяснения причин. Она следила за тем, как ТЦК перевозит ее мужа. По ее словам, только когда его вывезли в лес в Житомирской области, ей удалось забрать мужа и уехать вместе с ним на машине.

Уже после того, как Непоседов оказался на свободе, он получил штраф в мобильном приложении для военнообязанных за неявку по повестке в Чертков Тернопольской области, датированную 8 сентября, хотя в это время он находился в застенках ТЦК в Тернополе. В приложении также отображалось, что он в розыске. Он оплатил штраф, чтобы убрать статус "в розыске", и обратился с иском в суд о противоправных действиях сотрудников ТЦК.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.