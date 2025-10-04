Трамп после ответа ХАМАС по Газе заявил об уверенности, что мир близок

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после ответа радикального палестинского движения ХАМАС на его план урегулирования в секторе Газа выразил уверенность в том, что мир на Ближнем Востоке близок.

"Спасибо всем замечательным странам, которые содействовали. Нам оказали огромную помощь. Все действовали сообща, стремясь прекратить эту войну и добиться мира на Ближнем Востоке, и мы близки к достижению этого", - подчеркнул американский лидер, говоря об урегулировании конфликта в секторе Газа в видеообращении, опубликованном 3 октября в Truth Social. Трамп, в частности, выразил признательность Катару, Турции, Саудовской Аравии, Египту, Иордании.

"Это очень важный день. Мы увидим, как все это получится. Нам нужно сказать последнее слово", - добавил он, говоря о согласовании окончательных договоренностей относительно урегулирования. Трамп отметил, что "с нетерпением ждет возвращения заложников" из сектора Газа. "Я хочу, чтобы вы знали, что это особый день, возможно, беспрецедентный. Во многом он беспрецедентный", - считает лидер США.