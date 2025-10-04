Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США

ВСУ смогут использовать ракеты только при помощи американской разведки, при этом непосредственного участия США в боевых действиях допустить нельзя, сообщает обозреватель Тед Снайдер

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли передаст Украине дальнобойные ракеты Tomahawk из-за опасности втягивания США в прямой конфликт с Россией. Такое мнение выразил в авторской статье, размещенной на сайте американского журнала The American Conservative, обозреватель Тед Снайдер.

По его мнению, Украина не сможет использовать ракеты без помощи американской разведки в определении целей и направлении ракет, что является потенциальной красной линией, которая может привести к втягиванию США в прямой конфликт с Россией. Отмечается, что США производят менее 200 таких ракет в год, а Украина не имеет платформ для запуска Tomahawk, поэтому вряд ли их передадут Киеву.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет Трамп. Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине. В материале отмечалось, что, по сведениям источника, это была единственная оружейная система в списке, которую Трамп отказался продавать европейским странам НАТО в интересах Украины.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно", это будет означать "качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".