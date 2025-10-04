"Галей ЦАХАЛ": армии Израиля приказали остановить наступление после ответа ХАМАС

Распоряжение отдали после совещаний с представителями США после того, как радикальное движение заявило о согласии с планом Белого дома о прекращении боевых действий

Редакция сайта ТАСС

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Израильское политическое руководство дало указание армии приостановить наступательные действия, направленные на захват Газы. Об этом сообщила армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее информации, распоряжение отдали после оперативных совещаний и контактов с представителями властей США после того, как радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о согласии с планом президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в секторе Газа.

После этого активность Армии обороны Израиля в районе Газы "сведена к минимуму" и ограничена оборонительными действиями, утверждает "Галей ЦАХАЛ".