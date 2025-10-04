Аналитик Хеннингсен: Киев не получит новые модификации Tomahawk

Старые ракеты эксперт назвал недостаточно эффективными против ВС РФ

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Киев не получит новейшие модификации американских ракет Tomahawk ("Томагавк"), а старые не будут эффективны. Такое мнение выразил в пятницу американский журналист, главный редактор портала 21st Century Wire и внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

"Мы опять говорим о чудо-оружии", - отметил он в эфире YouTube-канала Deep Dive в передаче, которую ведет подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис. "Они действительно верят, что это каким-то образом изменит ход битвы", - добавил Хеннингсен, имея в виду расчеты западных политиков, касающиеся потенциальной передачи упомянутых ракет Киеву. Аналитик выразил уверенность в том, что Запад не станет передавать Киеву новейшие и самые эффективные модификации каких-либо вооружений, включая Tomahawk. "Они не будут самыми современными. Это невозможно по ряду причин. Из-за [возможности] раскрытия технологий: если они попадут в руки россиян, если они упадут, не разорвавшись, и так далее", - пояснил он.

"Так было с другими вооружениями, которые мы ранее поставляли Украине", - констатировал Хеннингсен. "Какие модернизированные системы Tomahawk передадут Украине? Они не могут быть новейшими", - подчеркнул он. "Если это старые ракеты, то они очень медленные", - добавил аналитик. Такие вооружения, по его мнению, были бы эффективны против страны "без системы противовоздушной обороны". "Но это Россия - это другое дело", - отметил он.

Дэвис в свою очередь заострил внимание на том, что осуществлять запуск упомянутых ракет можно с американского военного корабля, с подводной лодки или с помощью ракетных комплексов Typhon. "У Украины нет таких возможностей, - отметил он. - Это говорит в пользу того, на что указал [президент России Владимир] Путин: если их [Tomahawk] когда-либо применят, то это будет с непосредственным участием США". "И я не думаю, что даже [президент США Дональд] Трамп захочет непосредственно начать войну с Россией из-за чего-то, что не изменит исхода на фронте на тактическом уровне и даже не повлияет на него", - отметил Дэвис.

Хеннингсен также выразил уверенность в том, что во время визита Трампа в Соединенное Королевство в сентябре британская разведка представила президенту США заведомо ложные данные, якобы указывающие на наличие у России серьезных проблем и на успехи украинской стороны. Это, как полагает аналитик, могло повлиять на позицию американского лидера по отношению к конфликту.

Потенциальные поставки Tomahawk

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 сентября заявил, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок ракет Tomahawk европейским союзникам для последующей передачи Киеву. Вэнс также отметил, что окончательное решение примет Трамп. Американский портал Axios 26 сентября сообщил, что Трамп в прошлом ответил отказом на запрос о поставках крылатых ракет Tomahawk для их последующей передачи Украине.

Президент России 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".