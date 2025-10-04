Лукашенко поручил не оставлять ни одного клочка нераспаханной земли

Президент Белоруссии обратил внимание, что в регионе Полесья можно увидеть нераспаханные поля, которые в свое время с трудом отвоевывали у природы путем мелиорации

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область поручил следить за культурой земледелия, чтобы не оставалось нераспаханных участков.

"Вы не пашете, как положено, поля. Это говорит о том, что или вы не культурные люди, или вы туда глаз не кажете. Поле должно быть распахано от канала до канала. От леса до дороги. Это культура земледелия", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Лидер страны обратил внимание, что порой в регионе Полесья можно увидеть вообще нераспаханные поля, которые в свое время с трудом отвоевывали у природы путем мелиорации. "Культура земледелия и ответственность за распаханность", - указал Лукашенко на главное требование.