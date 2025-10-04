В ФРГ выступили за ужесточение европейской политики в предоставлении убежища

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт призвал также усилить правила депортации

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) выступил за ужесточение европейской политики в области предоставления убежища и правил депортации мигрантов.

"Европе нужны ясность, последовательность и контроль в миграционной политике. Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации", - заявил Добриндт агентству DPA перед началом встречи с главами МВД стран Европы в Мюнхене. Он отметил, что только прочные внешние границы, оперативные депортации и инновационные решения позволят обеспечить "порядок, открытость и сплоченность Европы". Предложения также предусматривают использование искусственного интеллекта в процедурах предоставления убежища.

Глава МВД ФРГ предлагает своим коллегам значительно ускорить процедуры предоставления убежища. В частности, если ходатайство о предоставлении убежища отклонено как неприемлемое, апелляции и судебные иски больше не должны иметь приостанавливающего действия. Кроме того, преступники и лица, представляющие потенциальную угрозу, которым необходимо покинуть страну, должны иметь возможность содержаться под стражей бессрочно. Для упрощения процедур предоставления убежища предполагается использование инструментов цифрового перевода на основе искусственного интеллекта.

4 октября в Мюнхене проходит встреча министров внутренних дел ряда стран Европы, посвященная вопросам борьбы с нелегальной миграцией. Ожидается участие еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, глав МВД Германии, Италии, Люксембурга, Польши, Швейцарии, ответственных за вопросы миграции министров из Бельгии, Нидерландов и Швеции. Ее цель, как заявлял Добриндт, заключается в том, чтобы проложить путь к созданию так называемых центров возвращения мигрантов. В этих центрах должны размещаться лица из Европы, чьи ходатайства о предоставлении убежища отклонены и которые не могут быть возвращены в свои страны.

Помимо миграционных проблем, министры обсудят вопросы защиты от беспилотников.