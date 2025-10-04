ЦИК: на выборах в Грузии не поступало ни одной жалобы о нарушениях

При этом пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани отметила, что гражданам поступают ложные звонки от имени ЦИК с проверкой того, ходили ли избиратели на выборы

© Михаил Егиков/ ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии в Грузии на проходящих муниципальных выборах не получали жалоб о возможных нарушениях. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"К этому времени в участковые избирательные комиссии не поступало ни одной жалобы", - сообщила Иоселиани.

При этом она отметила, что гражданам поступают телефонные звонки от имени ЦИК с проверкой того, ходили ли избиратели на выборы. Иоселиани заявила, что комиссия к этим звонкам не имеет отношения и призвала тех, кто за этим стоит, не мешать избирательному процессу.

Также, как сообщила пресс-спикер Центризбиркома, явка избирателей к 12:00 (11:00 мск) составила 17,15%.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. На более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.